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Наталья Поклонская: "Святой пришел во сне и вылечил меня"

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала свою историю встречи со святым Лукой Крымским, Войно-Ясенецким. По словам политика, он пришел к ней во сне и вылечил ее от болезни, которая осложнилась после неудачной операции.
Наталья Поклонская: "Святой пришел во сне и вылечил меня"

Наталья Поклонская недавно побывала в Среднеуральском женском монастыре вместе с Сергием, являющимся ее духовником и схиигуменом. Политик отметила, что в храме, где свои службы проводил Лука Крымский, Войно-Ясенецкий, постоянно происходят чудеса. Одно из них случилось с самой депутатом Госдумы. Она заболела и ей понадобилась операция, однако последняя прошла неудачно и привела к осложнению.

Состояние Натальи Поклонской ухудшилось, ее мучили боли, переживания и страх. Однажды она прочитала молитву святому Луке Крымскому и положила недалеко от подушки книгу с его изображением. Депутату удалось быстро заснуть, а потом к ней явился сам святой. По ее словам, он сел на край кровати, положил руку на место, где проводили операцию, и сказал: «Я тебя полечу». После этого святой обработал рану какой-то мазью и пропал.

На следующее утро Наталья Поклонская сразу почувствовало улучшение, так как боль отступила. Она умылась и вдруг осознала, что выздоровела. Ее вылечил святой Лука Крымский, уверена депутат Госдумы. Она посоветовала всем людям, оказавшимся в подобной ситуации, посещать святые места, ведь многие из них способны помочь побороть болезнь.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:08

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