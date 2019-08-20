Из-за травмы на съемках "Голоса 60+" Валерия вынуждена ходить в пушистых тапочках

Подписчики Валерии в Instagram раскритиковали певицу за несуразные, по их мнению, меховые тапочки, которые артистка выбрала для второго дня слепых прослушиваний конкурса “Голос 60+”. Звезда запечатлена на новом снимке в джинсовой куртке и светлых тапочках с меховым обрамлением. В комментариях одна из подписчиц не поверила, что идея надеть такую обувь принадлежит Валерии, предположив, что она следует модным тенденциям. Однако певица заявила, что ей очень нравятся эти тапочки и ей удобно в них ходить с пораненной ногой.Как передает издание “РИА Новости”, Иосиф Пригожин рассказал о травме своей супруги, полученной на съемках. Оказалось, что звезда споткнулась, и это привело к ранению.