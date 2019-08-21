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Юлия Высоцкая примерила черный купальник для похода на пляж

Актриса Юлия Высоцкая разделась на отдыхе до купальника, показав актуальный летний образ. Новое фото из отпуска артистка опубликовала на своей странице в сети Instagram.

Для кадра Юлия Высоцкая позирует в закрытом черном купальнике, дополнив образ лишь соломенной шляпой и сумкой в пляжном стиле. Из-под шляпы видно только широкую улыбку звезды, поэтому поклонники в комментариях заявили, что актриса заразила их хорошим настроением. На данный момент Юлия Высоцкая отдыхает во Франции, где недавно отпраздновала 46-летие.

Фолловеры отметили прекрасную фигуру своего кумира, а также наличие ровного бронзового загара. Черный купальник был назван актуальным летом, а соломенная сумка — трендом сезона.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 03:00

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