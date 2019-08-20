Катя Гордон оценила плюсы и минусы профессии юриста

Как известно, у Кати Гордон есть три высших образования: психолога, социального работника и режиссера, но уже 6 лет она работает в юридической направленности. Эта профессия научила ее многому, например, оперативно реагировать на изменения. При этом знаменитость стала более стрессоустойчивой и очень ответственной. Звезда призналась, что любит все держать под контролем и потребовалось много времени, чтобы отключить это качество в отношениях с важными для нее людьми.Катя Гордон поинтересовалась у подписчиков, какие побочные черты характера взрастила в них профессия. Как передает Teleprogramma, звездный юрист владеет собственной компанией с 2014 года и ее услугами пользуются многие артисты и их родственники.