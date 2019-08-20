АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты рассказали о влиянии на здоровье диеты CICO и ее…
EUR 73.95 USD 66.61
Курс валют на 20.08.2019

Путин отметил «шикарный цвет лица» Брижит Макрон

Президент РФ Владимир Путин сделал супруге французского коллеги Эммануэля Макрона комплимент. Российский лидер отметил «шикарный цвет лица» Брижит Макрон, что не могло пройти мимо внимания прессы.
Путин отметил «шикарный цвет лица» Брижит Макрон

Приятные слова в адрес 66-летней первой леди Франции прозвучали в понедельник, когда президенты двух стран встретились в форте Брегансон. В начале визита Путин пожарил ей букет цветов, попутно в знак вежливости обменявшись с Эммануэлем Макроном и его супругой несколькими репликами.

+Дзен +Яндекс новости
Политика
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 17:19

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Блогер Давид Манукян рассказал подробности съемок «битвы» для нового клипа Ольги Бузовой на песню…
Алеся Кафельникова не захотела участвовать в шоу…
Тина Канделаки разделась до трусов и предложила вместе заняться…
Петр Кислов назвал несколько причин для развода с Полиной…
В Италии мужчина уснул на надувном матрасе и случайно пересек Мессинский…
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева вступилась за Ольгу Бузову после ее шутки о…
Samsung выпустит свой первый телевизор с…
Минобороны опубликовало видео первого полета нового беспилотника…
Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко покрестила…
Дарья Донцова напишет сценарий детского детектива для…
Meizu готовит сервис Meizu UR для кастомизации…
Ольга Остроумова запретила друзьям навещать Валентина…
Apple запустит сервис Apple TV+ в ноябре текущего…
Анна Нетребко прогулялась по Москве с гигантской сумкой в неординарном…
Звезда «Дома-2» Алена Савкина о новом бойфренде: «Я поняла, что…
Сергей Лазарев показал фанатам фото с подросшим…
Вячеслав Мясников недоволен своим "микроскопическим" изображением на афише "Уральских…
В США мужчина попал в больницу с химическими ожогами после депиляции…
Ученые изучили влияние смартфонов на работу…
Екатерина Волкова получила тепловой удар на съемках сериала…
Житель Ростова-на-Дону продает лечащую от похмелья кошку за 15 млн…
Анастасия Волочкова во время поездки в Канаду посетила…
Илья Яшин арестован на 10 суток за призывы к незаконному митингу 18…
Рогозин: Российская сверхтяжелая ракета будет в 4 раза дешевле…
Супруга Андрея Григорьева-Апполонова Марина перестала скрывать молодого…
Украина продавала Мьянме ЗРПК «Тунгуска» всего за 1 тысячу…
Названы зарубежные звезды, любящие…
Глобальное потепление провоцирует распространение агрессивных…
Украинскую группу Anna Maria критикуют за участие в “Новой…
УГИБДД начнет устрашать водителей пластиковыми LADA…
Президент Финляндии Ниинисте обсудит с Путиным протесты в…
Врачи рассказали, из-за чего может болеть…
Элтон Джон открыто заступился за принца Гарри и Меган…
Анастасия Волочкова больше не хочет иметь…
Эксперты рассказали, почему анализ на онкомаркеры не всегда помогает определить…
В США сорвали сроки строительства подлодок-конкурентов для российских…
Врачи назвали симптомы, требующие незамедлительного вызова скорой…
Названы польза и вред стручковой…
Разработана новая ОС, работающая быстрее…
Выписанный из больницы Армен Джигарханян вернется в театр в конце…
Просмотреть все новости