Путин отметил «шикарный цвет лица» Брижит Макрон





Приятные слова в адрес 66-летней первой леди Франции прозвучали в понедельник, когда президенты двух стран встретились в форте Брегансон. В начале визита Путин пожарил ей букет цветов, попутно в знак вежливости обменявшись с Эммануэлем Макроном и его супругой несколькими репликами.