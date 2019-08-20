Путин отметил «шикарный цвет лица» Брижит Макрон
Президент РФ Владимир Путин сделал супруге французского коллеги Эммануэля Макрона комплимент. Российский лидер отметил «шикарный цвет лица» Брижит Макрон, что не могло пройти мимо внимания прессы.
Приятные слова в адрес 66-летней первой леди Франции прозвучали в понедельник, когда президенты двух стран встретились в форте Брегансон. В начале визита Путин пожарил ей букет цветов, попутно в знак вежливости обменявшись с Эммануэлем Макроном и его супругой несколькими репликами.
Приятные слова в адрес 66-летней первой леди Франции прозвучали в понедельник, когда президенты двух стран встретились в форте Брегансон. В начале визита Путин пожарил ей букет цветов, попутно в знак вежливости обменявшись с Эммануэлем Макроном и его супругой несколькими репликами.
Политика
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 17:19