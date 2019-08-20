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Блогер Давид Манукян рассказал подробности съемок «битвы» для нового клипа Ольги Бузовой на песню «Лайкер»

Известный блогер Давид Манукян, который снялся с поющей телеведущей Ольгой Бузовой в главной роли для ее новой видеоработы на песню «Лайкер», поделился некоторыми подробностями той самой «битвы», которую так активно обсуждают в Сети. Как утверждает пранкер, сковородка, которой его ударила артистка, на самом деле была не настоящей.
Блогер Давид Манукян рассказал подробности съемок «битвы» для нового клипа Ольги Бузовой на песню «Лайкер»

Считанные часы назад в Сети появилось свежее интервью с Давидом Манукяном, в котором он сообщил подробности своего участия в новой видеоработе Ольги Бузовой на композицию «Лайкер». К слову, всего за сутки ролик посмотрели больше 2,1 миллиона раз. По словам Манукяна, о своей роли в видеоклипе Бузовой ему стало известно прямо в день съемочного процесса. Выяснилось, что блогеру позвонила Ольга, которая и предложила сняться с ней в ролике. Давиду сразу же понравилась идея звезды «Дома-2», поэтому он, не раздумывая, принял ее предложение и даже перенес все запланированные дела.

В клипе Манукяну и Бузовой пришлось сыграть влюбленную пару, которая скандалит из-за того, что мужчина втихую лайкает фотографии других девушек. По сюжету работы Ольге не нравится, что ее избранник оценивает различных красоток, что в итоге приводит к масштабной ссоре.

Манукян даже получил от Бузовой сковородкой по голове. Неизвестно, чем бы могла закончиться «битва» Ольги и Давида, если бы благоразумие и любовь не победили, а главный герой не удалил свой профиль из Instagram.

К слову, Манукян отметил, что сковородка, которой в ролике его бьет Бузова, была не настоящей, пишет Teleprogramma.pro.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:13

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