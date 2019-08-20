Блогер Давид Манукян рассказал подробности съемок «битвы» для нового клипа Ольги Бузовой на песню «Лайкер»





Считанные часы назад в Сети появилось свежее интервью с Давидом Манукяном, в котором он сообщил подробности своего участия в новой видеоработе Ольги Бузовой на композицию «Лайкер». К слову, всего за сутки ролик посмотрели больше 2,1 миллиона раз. По словам Манукяна, о своей роли в видеоклипе Бузовой ему стало известно прямо в день съемочного процесса. Выяснилось, что блогеру позвонила Ольга, которая и предложила сняться с ней в ролике. Давиду сразу же понравилась идея звезды «Дома-2», поэтому он, не раздумывая, принял ее предложение и даже перенес все запланированные дела.В клипе Манукяну и Бузовой пришлось сыграть влюбленную пару, которая скандалит из-за того, что мужчина втихую лайкает фотографии других девушек. По сюжету работы Ольге не нравится, что ее избранник оценивает различных красоток, что в итоге приводит к масштабной ссоре.Манукян даже получил от Бузовой сковородкой по голове. Неизвестно, чем бы могла закончиться «битва» Ольги и Давида, если бы благоразумие и любовь не победили, а главный герой не удалил свой профиль из Instagram.К слову, Манукян отметил, что сковородка, которой в ролике его бьет Бузова, была не настоящей, пишет Teleprogramma.pro.