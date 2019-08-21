Рассекречен электрический минивэн Mercedes-Benz EQV





Как отмечается на портале Mercedes-Benz, электрическая версия EQV станет абсолютно безвредной для окружающей среды. Также автомобиль отличается бесшумностью, а его энергозатраты составят около 20 Квт/ч за 100 пройденных километров. Машина будет выпускаться с передним приводом, максимальная мощность составит 160 км/ч, а мощность мотора достигнет 204 л.с. Модель презентуют в двух вариантах, которые отличатся размерами.Электрический Mercedes-Benz EQV сможет проехать на одном полном заряде около 405 км. При ускоренной зарядке на пополнение до 80% батареи уходит около 45 минут.