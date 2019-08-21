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Рассекречен электрический минивэн Mercedes-Benz EQV

Компания Mercedes-Benz представила первый электрический минивэн. Технические характеристики и подробные фото обновленной модели EQV опубликованы на официальном портале бренда.

Как отмечается на портале Mercedes-Benz, электрическая версия EQV станет абсолютно безвредной для окружающей среды. Также автомобиль отличается бесшумностью, а его энергозатраты составят около 20 Квт/ч за 100 пройденных километров. Машина будет выпускаться с передним приводом, максимальная мощность составит 160 км/ч, а мощность мотора достигнет 204 л.с. Модель презентуют в двух вариантах, которые отличатся размерами.

Электрический Mercedes-Benz EQV сможет проехать на одном полном заряде около 405 км. При ускоренной зарядке на пополнение до 80% батареи уходит около 45 минут.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 01:00

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