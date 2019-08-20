Алеся Кафельникова не захотела участвовать в шоу «Пацанки»

Шоу «Пацанки», которое транслируется по телеканалу «Пятница!», показывает весь путь преображения девушек, имеющих вредные привычки и проблемы с поведением, в сдержанных и порядочных «леди». Создатели проекта намеренно приглашают для участия в передаче не только тех, кто прошел кастинг, но и знаменитостей, которым есть что рассказать о своей борьбе с самими собой.Среди таких желанных участниц проекта была и Алеся Кафельникова, скандально известная дочь знаменитого российского теннисиста. Ранее у девушки был сложный период, который характеризовался пристрастием к вредным привычкам и эпатажным поведением, но спустя какое-то время модели удалось осознать губительность подобного пути. Блогер взяла себя в руки, избавилась от зависимостей и извинилась перед всеми, кому успела причинить боль. Именно по причине такого жизненного опыта создатели «Пацанок» уже не первый год приглашают Кафельникову в шоу.Однако переговоры с 20-летней звездой не увенчались успехом, и модель заявила, что «это не тот проект, который нужен ей на данном этапе карьеры». Фанаты предполагают, что одной из возможных причин отказа знаменитости является ее нежелание вспоминать о не так давно пережитых трудных временах, но, возможно, в будущем блогер все-таки захочет поделиться своей историей в назидание другим.