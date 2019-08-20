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Алеся Кафельникова не захотела участвовать в шоу «Пацанки»

Алеся Кафельникова не захотела участвовать в новом шоу «Пацанки». Четвертый сезон популярного реалити выйдет на экраны уже 22 августа, однако дочь известного теннисиста там не появится.

Шоу «Пацанки», которое транслируется по телеканалу «Пятница!», показывает весь путь преображения девушек, имеющих вредные привычки и проблемы с поведением, в сдержанных и порядочных «леди». Создатели проекта намеренно приглашают для участия в передаче не только тех, кто прошел кастинг, но и знаменитостей, которым есть что рассказать о своей борьбе с самими собой.

Среди таких желанных участниц проекта была и Алеся Кафельникова, скандально известная дочь знаменитого российского теннисиста. Ранее у девушки был сложный период, который характеризовался пристрастием к вредным привычкам и эпатажным поведением, но спустя какое-то время модели удалось осознать губительность подобного пути. Блогер взяла себя в руки, избавилась от зависимостей и извинилась перед всеми, кому успела причинить боль. Именно по причине такого жизненного опыта создатели «Пацанок» уже не первый год приглашают Кафельникову в шоу.

Однако переговоры с 20-летней звездой не увенчались успехом, и модель заявила, что «это не тот проект, который нужен ей на данном этапе карьеры». Фанаты предполагают, что одной из возможных причин отказа знаменитости является ее нежелание вспоминать о не так давно пережитых трудных временах, но, возможно, в будущем блогер все-таки захочет поделиться своей историей в назидание другим.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 17:05

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