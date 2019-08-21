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Стали известны характеристики авто BMW G30 5 Series: 520i Luxury и 530e M Sport

Недавно стали известны технические характеристики новых автомобилей марки BMW G30 5 Series: 520i Luxury и 530e M Sport. Новинки получат одинаковый бензиновый двигатель и 8-ступенчатую коробку передач, но разный внешний вид.
Стали известны характеристики авто BMW G30 5 Series: 520i Luxury и 530e M Sport

Седан BMW G30 5 Series 520i Luxury оснащен 2,0-литровой силовой установкой мощностью 184 лошадиных силы и крутящим моментом в 290 Нм. Привод у модели задний, трансмиссия 8-ступенчатая. Авто разгоняется до «сотни» за 7,8 секунды. Внешний вид машины получит пакет Chrome Line, заключающейся в хромированных элементах экстерьера: радиаторной решетке, противотуманных фарах, воздухозаборниках и 18-дюймовых колесах схожего стиля.

Спортивный BMW G30 5 Series 530e M Sport получит все тот же бензиновый двигатель, но компанию ему составит электромотор. Их суммарная мощность равняется 252 лошадиным силам, а крутящий момент – 420 Нм. Это позволяет модели разгоняться до «сотни» за 6,2 секунды, а ее максимальная скорость составит 235 км/ч. Авто получит пакет M Sport, заключавшийся в глянцевых черных внешних элементах, а также 19-дюймовых легкосплавных дисках. Салол получит более толстое рулевое колесо, а также накладки на порог с подсветкой и специальные дизайн педалей.

Обе модели поставляются с 5 летней гарантией, не зависящей от пробега, и бесплатным плановым обслуживанием. Также отдельный гарантийный срок будет на шины – 2 года.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 00:00

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