Киану Ривз осуществил мечту поклонницы и пригласил ее на съемки фильма «Билли и Тед»





Ривз не перестает удивлять общественность добрыми поступками. На этот раз он осуществил мечту поклонницы по имени Эмили и пригласил ее на съемки фильма «Билли и Тед». Мама подростка рассказала, что эта лента является любым фильмом девочки. Сам голливудский актёр узнал об этом на портале Make-A-Wish New Jersey, решив со своей командой воплотить мечту Эмили увидеть знаменитость, и пригласил её на съемку одной из сцен. Фанаты назвали Киану Ривза самым доброжелательным актёром Голливуда. Он сейчас принимает участие в съёмках третьей части франшизы «Невероятные приключения Билла и Теда». Данное фэнтези принесло популярность начинающему актёру в конце 80-х, позже снявшись в «Гребне волны» и всеми любимом фильме «Матрица».