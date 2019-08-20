АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты рассказали о влиянии на здоровье диеты CICO и ее…
EUR 73.95 USD 66.61
Курс валют на 20.08.2019

Киану Ривз осуществил мечту поклонницы и пригласил ее на съемки фильма «Билли и Тед»

Киану Ривз осуществил мечту поклонницы и пригласил на съемки фильма. Голливудский актёр организовал встречу с юной Эмили на одной из сцен во время съёмок картины «Билли и Тед».

Ривз не перестает удивлять общественность добрыми поступками. На этот раз он осуществил мечту поклонницы по имени Эмили и пригласил ее на съемки фильма «Билли и Тед». Мама подростка рассказала, что эта лента является любым фильмом девочки. Сам голливудский актёр узнал об этом на портале Make-A-Wish New Jersey, решив со своей командой воплотить мечту Эмили увидеть знаменитость, и пригласил её на съемку одной из сцен. Фанаты назвали Киану Ривза самым доброжелательным актёром Голливуда. Он сейчас принимает участие в съёмках третьей части франшизы «Невероятные приключения Билла и Теда». Данное фэнтези принесло популярность начинающему актёру в конце 80-х, позже снявшись в «Гребне волны» и всеми любимом фильме «Матрица».

+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 23:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Киану Ривз осуществил мечту поклонницы и пригласил ее на съемки фильма «Билли и…
Дети с колитами чаще страдают от депрессий и пищевых…
Представлена "умная" посудомоечная машина от Xiaomi стоимостью 354…
Названы продукты, помогающие очистить печень от…
В администрации Архангельской области объяснили массовую закупку противогазов после взрыва в…
Обнародован снимок эксклюзивного микроавтобуса без крыши ГАЗ-2705…
Медики рекомендуют есть манго при заболеваниях…
Росстат назвал самые распространенные заболевания молодежи…
Жительница Британии собрала сперму умершего мужа для зачатия…
Остеопат назвал вредные для здоровья виды…
Ученые опровергли миф о том, что вулкан Йеллоустоун является…
Эксперты по питанию озвучили простой способ продлить…
У российских детей чаще стали выявлять пороки органов…
Регина Тодоренко после конфликтов с Владом Топаловым искала помощи у…
Жители Австралии 10 лет ставили в лотерее на одни и те же числа, пока не сорвали…
Александр Овечкин и Анастасия Шубская ярко отметили день рождения…
Эксперты рассказали о влиянии запрещенных веществ на психику…
Бари Алибасов не уехал с Федосеевой-Шукшиной в Болгарию из-за…
Квентин Тарантино нашел в фильмах студии Marvel отсылки к своим…
Предсказан ответ России на возможные поставки Израилем военных технологий…
«Городу нужен хозяйственник»: эксперты подвели итоги третьего раунда дебатов в…
Экс-депутат Журавко дал Зеленскому советы по поводу «трудной зимы» и проблемы…
Дочь Лиза учит Максима Галкина правильно…
Украина планирует увеличить экспорт вооружения в пять раз к 2025…
Наталья Поклонская: "Святой пришел во сне и вылечил…
Из-за травмы на съемках "Голоса 60+" Валерия вынуждена ходить в пушистых…
Елена Подкаминская ответила на вопрос о съемках в «Кухне» зажигательным…
Катя Гордон оценила плюсы и минусы профессии…
BMW готовит необычный спортбайк с электрическим…
Путин отметил «шикарный цвет лица» Брижит…
Блогер Давид Манукян рассказал подробности съемок «битвы» для нового клипа Ольги Бузовой на песню…
Алеся Кафельникова не захотела участвовать в шоу…
Тина Канделаки разделась до трусов и предложила вместе заняться…
Петр Кислов назвал несколько причин для развода с Полиной…
В Италии мужчина уснул на надувном матрасе и случайно пересек Мессинский…
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева вступилась за Ольгу Бузову после ее шутки о…
Samsung выпустит свой первый телевизор с…
Минобороны опубликовало видео первого полета нового беспилотника…
Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко покрестила…
Дарья Донцова напишет сценарий детского детектива для…
Просмотреть все новости