Дети с колитами чаще страдают от депрессий и пищевых расстройств





Шведские учёные проанализировали 6400 больных и здоровых детей и выяснили, что маленькие пациенты с колитом или болезнью Крона чаще сталкиваются с психическими расстройствами. В течение девяти лет исследователи наблюдали за несколькими тысячами детей. Им удалось обнаружить, что 17% из тех, кто страдал воспалительным заболеванием толстой кишки или кишечно-желудочного тракта, имели проблемы с психическим здоровьем. Дети, не сталкивающиеся с нарушением пищевой деятельности, испытывали депрессию или душевную болезнь лишь в 10% случаев.Колит и болезнь Крона повышают риск ухудшения состояния психики почти в 1,6 раза. В России данные заболевания кишечно-желудочного тракта не лечатся. По предварительным данным, ими страдают около миллиона меленьких россиян.