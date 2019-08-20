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Звезда «Дома-2» Алена Савкина о новом бойфренде: «Я поняла, что влюбилась»

Участница «Дома-2» Алена Савкина (Рапунцель-младшая) дала интервью, в котором впервые откровенно рассказала о своем новом возлюбленном. По словам длинноволосой красавицы, она невероятно счастлива, ведь понимает, что влюбилась.
Звезда «Дома-2» Алена Савкина о новом бойфренде: «Я поняла, что влюбилась»

Не так давно Алена Савкина наконец-таки созналась, что познакомилась с мужчиной, ради которого готова отказаться от «больных» отношений с Ильей Яббаровым. Сейчас молодая мамочка уже начала выкладывать совместные фотографии с новым бойфрендом, а вчера вместе с ним даже посетила свадьбу Майи Донцовой и Леши Купина.

Считанные часы назад в Сети появилось свежее интервью с Рапунцель-младшей, в котором она рассказала, как познакомилась с новым избранником. По мнению Алены, случайных встреч не бывает. Выяснилось, что новый бойфренд Савкиной является сотрудником «Дома-2», который уже давно оказывал ей различные знаки внимания, однако Алена до последнего была уверена, что все это останется на этом же уровне и не перерастет в что-то серьезное. Впрочем, как видно, бывшая пассия Яббарова ошибалась.

Более того, когда у Донцовой был девичник, именно с ним Савкина провела всю ночь.

«Целовались, все так быстро закрутилось… Какая-то неземная страсть», - подчеркнула Алена.

После девичника Майи Савкина начала близко общаться с мужчиной, который то и дело помогал ей с наследником, а в один из дней Алена и вовсе поняла, что начала испытывать к бойфренду что-то большее, нежели просто симпатию, пишет Dom2Life.

«Мы вышли с ним в караоке, и там я поняла, что влюбилась», - заявила Алена.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:44

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