Звезда «Дома-2» Алена Савкина о новом бойфренде: «Я поняла, что влюбилась»

«Целовались, все так быстро закрутилось… Какая-то неземная страсть», - подчеркнула Алена.

«Мы вышли с ним в караоке, и там я поняла, что влюбилась», - заявила Алена.





Не так давно Алена Савкина наконец-таки созналась, что познакомилась с мужчиной, ради которого готова отказаться от «больных» отношений с Ильей Яббаровым. Сейчас молодая мамочка уже начала выкладывать совместные фотографии с новым бойфрендом, а вчера вместе с ним даже посетила свадьбу Майи Донцовой и Леши Купина.Считанные часы назад в Сети появилось свежее интервью с Рапунцель-младшей, в котором она рассказала, как познакомилась с новым избранником. По мнению Алены, случайных встреч не бывает. Выяснилось, что новый бойфренд Савкиной является сотрудником «Дома-2», который уже давно оказывал ей различные знаки внимания, однако Алена до последнего была уверена, что все это останется на этом же уровне и не перерастет в что-то серьезное. Впрочем, как видно, бывшая пассия Яббарова ошибалась.Более того, когда у Донцовой был девичник, именно с ним Савкина провела всю ночь.После девичника Майи Савкина начала близко общаться с мужчиной, который то и дело помогал ей с наследником, а в один из дней Алена и вовсе поняла, что начала испытывать к бойфренду что-то большее, нежели просто симпатию, пишет Dom2Life.