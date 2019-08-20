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Ольга Остроумова запретила друзьям навещать Валентина Гафта

Ольга Остроумова запретила друзьям и коллегам навещать Валентина Гафта. Такое решение супруга актера приняла по настоянию врачей, которые оценивают состояние артиста как тяжелое.
Ольга Остроумова запретила друзьям навещать Валентина Гафта

Народный артист России Валентин Гафт недавно перенес инсульт, который серьезно сказался на и так слабом здоровье актера. 83-летний режиссер и поэт длительное время страдал болезнью Паркинсона, которая возникла у него после смерти дочери, и острое нарушение мозгового кровообращения сильно повлияло на память звезды.

Сейчас актер находится под постоянным присмотром врачей, так как они оценивают его состояние как тяжелое. Супруга артиста Ольга Остроумова безукоризненно выполняет все предписания докторов, и даже по их настоянию запретила друзьям и коллегам Гафта навещать больного.

Многие именитые актеры театра и кино, которые в течение десятилетий общались со звездой «Чародеев», уже давно не могут навестить актера. Медицинский персонал клиники, по просьбе Остроумовой, отказывает всем желающим пообщаться с Валентином Гафтом. Коллеги артиста считают, что такое поведение его супруги неразумно, ведь контакт со знакомыми может благотворно повлиять на состояние здоровья знаменитости, но даже если этого не случится, друзья имеют право хоть иногда видеться с актером, ведь учитывая его возраст, каждый визит может стать последним.

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Культура / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 16:00

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