Apple запустит сервис Apple TV+ в ноябре текущего года





Apple очень серьезно относится к судьбе стримингового сервиса Apple TV+, поэтому тщательно готовит его выход. Сообщается, что на производство оригинального контента компания потратит около 6 млрд долларов, но неизвестно, о каком сроке идет речь. Запуск сервиса состоится в середине ноября текущего года. Аналитики считают, что Apple захочет опередить Disney с его Disney+, поэтому выход пройдет раньше 12 числа месяца.«Яблочная» компания решила не идти на поводу у Netflix и не собирается выкладывать сразу весь сезон сериала. Apple придумала усредненное решение: первые 3 эпизода появляются в день выхода, а все остальные – раз в неделю. Как отреагируют на это потребители, сказать сложно, так как многим подход Neflix кажется единственно правильным. Также стала известна стоимость месячной подписки на Apple TV+, она составит 9,99 доллара. Аналитики называют это решение спорным, так как конкурирующие стриминговые сервисы имеют более низкую стоимость: Netflix 9 долларов, а Disney+ всего 7.Согласно прогнозам, Apple планирует только до 2020 года заработать на подписке Apple TV+ около 50 млрд долларов. Запуск сервиса пройдет одновременно в 150 странах мира.