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Apple запустит сервис Apple TV+ в ноябре текущего года

Компания Apple запустит стриминговый сервис Apple TV+ в ноябре текущего года. Стоимость месячной подписки составит 9,99 доллара, эпизоды сериалов буду выходит каждую неделю, но это не касается первых трех, поскольку они должны появиться сразу.
Apple запустит сервис Apple TV+ в ноябре текущего года

Apple очень серьезно относится к судьбе стримингового сервиса Apple TV+, поэтому тщательно готовит его выход. Сообщается, что на производство оригинального контента компания потратит около 6 млрд долларов, но неизвестно, о каком сроке идет речь. Запуск сервиса состоится в середине ноября текущего года. Аналитики считают, что Apple захочет опередить Disney с его Disney+, поэтому выход пройдет раньше 12 числа месяца.

«Яблочная» компания решила не идти на поводу у Netflix и не собирается выкладывать сразу весь сезон сериала. Apple придумала усредненное решение: первые 3 эпизода появляются в день выхода, а все остальные – раз в неделю. Как отреагируют на это потребители, сказать сложно, так как многим подход Neflix кажется единственно правильным. Также стала известна стоимость месячной подписки на Apple TV+, она составит 9,99 доллара. Аналитики называют это решение спорным, так как конкурирующие стриминговые сервисы имеют более низкую стоимость: Netflix 9 долларов, а Disney+ всего 7.

Согласно прогнозам, Apple планирует только до 2020 года заработать на подписке Apple TV+ около 50 млрд долларов. Запуск сервиса пройдет одновременно в 150 странах мира.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:51

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