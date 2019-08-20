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Илья Яшин арестован на 10 суток за призывы к незаконному митингу 18 июля

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин арестован на 10 суток решением Троицкого суда Москвы. Причиной послужили его призывы к незаконному митингу 18 июля на Трубной площади.
Илья Яшин арестован на 10 суток за призывы к незаконному митингу 18 июля

Этим Илья Яшин, Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Иван Жданов и другие занимались после того, как им отказали в регистрации на предстоящие выборы в Мосгордуму. Такое решение было принято Избирательной комиссией, поскольку этих кандидатов уличили в подделке подписных листов. Они отказались соглашаться с данной ситуацией и поэтому начали активно агитировать других жителей Москвы принять участие в незаконном митинге 18 июля.

Изучив эту ситуацию, суд арестовал всех организаторов противоправных собраний. Исключение составляет Любовь Соболь. Согласно закону, она не может быть арестована, так как является матерью малолетнего ребенка. Поэтому в качестве наказания ей было выписано несколько штрафов, их общая сумма превышает 1 млн рублей.

В отличие от Ильи Яшина Любовь Соболь была уличена не только в подделке подписных протоколов. Кандидат в Мосгордуму неправильно заполнила документы, описывающие ее заграничную недвижимость. Также в поданных подписных листах были обнаружены подписи давно умерших людей, сообщает издание «Слово и Дело».

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Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:45

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