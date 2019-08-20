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Сергей Лазарев показал фанатам фото с подросшим сыном

Сергей Лазарев показал фанатам фото с подросшим сыном Никитой. Певец и его наследник продемонстрировали стильный family look, позируя перед камерой в джинсах и клетчатых рубашках.
Сергей Лазарев показал фанатам фото с подросшим сыном

Сергей Лазарев является одним из наиболее скрытных отечественных поп-исполнителей. Артист не говорит с прессой о личной жизни, не дает повода для слухов и не попадается в объективы папарацци. Все то немногое, что известно о его отношениях и семье, певец сообщил фанатам лично, как это было и в случае с обнародованием факта существования Лазарева-младшего. О том, что у него есть сын, Сергей Лазарев рассказал поклонникам в 2016 году, спустя два года после его рождения. С того времени звезда нечасто, но публикует снимки с наследником, чем очень радует подписчиков своего Instagram.

На последнем таком фото звезда «Евровидения» показал уже подросшего, 5-летнего Никиту, который позировал с папой в парном family look. Стильное семейство предстало на снимке в джинсах, клетчатых рубашках, однотипных футболках и белых кроссовках. Сын Лазарева обнимал папу за ногу и щурился от смеха, а сам счастливый отец улыбался во весь рот.

Поклонники певца были в восторге от подобной семейной фотосессии. Подписчики страницы знаменитости отметили внешнее сходство Никиты и его знаменитого родителя, а также сделали комплимент стильному имиджу обоих.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 15:39

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