Сергей Лазарев показал фанатам фото с подросшим сыном

Сергей Лазарев является одним из наиболее скрытных отечественных поп-исполнителей. Артист не говорит с прессой о личной жизни, не дает повода для слухов и не попадается в объективы папарацци. Все то немногое, что известно о его отношениях и семье, певец сообщил фанатам лично, как это было и в случае с обнародованием факта существования Лазарева-младшего. О том, что у него есть сын, Сергей Лазарев рассказал поклонникам в 2016 году, спустя два года после его рождения. С того времени звезда нечасто, но публикует снимки с наследником, чем очень радует подписчиков своего Instagram.На последнем таком фото звезда «Евровидения» показал уже подросшего, 5-летнего Никиту, который позировал с папой в парном family look. Стильное семейство предстало на снимке в джинсах, клетчатых рубашках, однотипных футболках и белых кроссовках. Сын Лазарева обнимал папу за ногу и щурился от смеха, а сам счастливый отец улыбался во весь рот.Поклонники певца были в восторге от подобной семейной фотосессии. Подписчики страницы знаменитости отметили внешнее сходство Никиты и его знаменитого родителя, а также сделали комплимент стильному имиджу обоих.