Ученые изучили влияние смартфонов на работу мозга

«Люди все чаще используют телефон во время решения каких-либо задач. Стоит понимать, сколько тратится сил и времени, отвлекаясь на него, что приводит к затруднению фокусировки на деле. Часто появляется желание проверки сообщений и уведомлений, обновление ленты в социальных сетях. Такие действия менее характеры для компьютеров», - рассказала соавтор исследования Терри Курцберг порталу EurekAlert.





Сотрудники Ратгерского университета из Нью-Джерси провели исследование с участием 414 студентов, предложив им пройти тестирование. Добровольцы должны были составить анаграмму из 20 наборов букв, 10 до и 10 после отдыха. Одна из групп решала задания без отдыха. Всех участников разделили на потоки случайным образом: первые писали тесты на бумаге, вторые за компьютером, а третьи с помощью своих смартфонов. Во время перерыва студенты выбирали 3 товара для покупки в магазине, имея при себе определенное количество денег, а ученые просили обосновывать свой выбор для отвлечения внимания.По результатам теста, участники, использовавшие телефон во время отдыха, потратили на 19% больше времени для выполнения задач, а также справились с ней на 22% хуже тех, кто писал на бумаге или компьютере. Получается, что смартфон повлиял на работу мозга, не позволив ему отдохнуть, а наоборот, загрузил работой.