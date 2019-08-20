Житель Ростова-на-Дону продает лечащую от похмелья кошку за 15 млн рублей





На сайте бесплатных объявлений появилось сообщение о продаже “британки мистической” за 15 миллионов рублей. Отмечается, что кошка может лечить от похмелья и отгонять соседок от мужа. При этом животное любит сладости, но совсем не дружит с котом, который живет у хозяина. Согласно признанию продавца, его жена не намерена продавать кошку, поэтому завысила цену, надеясь, что покупатель не найдется.Как передает “РИА Новости”, с мужчиной уже несколько раз связывались по телефону, но он не получил четкой договоренности насчет цены. Продавец отметил, что готов торговаться.