Анастасия Волочкова во время поездки в Канаду посетила секс-шоп

Волочкова согласилась раскрыть откровенный факт о себе в разговоре с ведущей. Как отметила балерина, она посетила канадский секс-шоп, при этом не стала озвучивать цель похода туда, умолчав и о возможных покупках. В России танцовщица такие точки не посещает, подчеркивая, что в личной жизни у нее все хорошо без дополнительных сексуальных практик.В ходе шоу Волочкова отметила, что никогда не пела в душе и не любит сплетничать. Во время занятий любовью с партнером она не чихает, а также никогда не видела эротических снов. Артистка не помнит, чтобы хоть раз падала в обморок от голода, но в последний раз позволяла себе выплакаться буквально на днях, хотя причину слез теледива не озвучила. Звезда не скрывает, что любит, когда ухажеры вызываются оплатить ее счет в ресторане, а еще она не задумывалась о мести обидчикам.