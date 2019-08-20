Рогозин: Российская сверхтяжелая ракета будет в 4 раза дешевле американской





Российская сверхтяжелая ракета «Енисей» не должна ограничиваться разовыми полетами, ее планируют использовать несколько раз. Подобные разработки уже есть в США и их активно используют не только военные, но и ученые, например, NASA. В первую очередь речь про тяжелую ракету SpaceX Falcon Heavy. По словам Дмитрия Рогозина, российская разработка будет примерно в 4 раза дешевле американской, но не уточнил какой именно.Проект сверхтяжелой ракеты «Енисей» выполнятся по заказу Роскосмоса, подрядчиком выступает Ракетно-космическая корпорация «Энергия», сумма контракта – 1,6 млрд рублей. Эскизный проект нужно завершить до 31 октября текущего года. По словам Дмитрия Рогозина, носитель должен быть построен опираясь на принцип конструктора: каждая отдельная часть будет представлять собой самостоятельное изделие. Согласно плановым показателем, на начальных этапах тестирования ей необходимо обеспечить выводит на низкую околоземную орбиту 70 тонн груза.В будущем сверхтяжелый носитель «Енисей» доставит российских космонавтов на Луну с последующей их высадкой. Первый полет ракеты запланирован на 2028 год.