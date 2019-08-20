Супруга Андрея Григорьева-Апполонова Марина перестала скрывать молодого любовника

Андрей Григорьев-Апполонов был счастлив в браке с Мариной Банковой (девичья фамилия спортсменки) на протяжении 16 лет. Пара стала родителями двоих сыновей Ивана и Артемия, а официально оформила отношения только перед появлением на свет второго наследника. Однако ни изменившийся статус, ни наличие детей не смогли спасти супругов от охлаждения чувств.Еще в начале этого месяца участник группы «Иванушки» признался журналистам, что его брак потерпел фиаско, так как в последние году чувства между мужем и женой почти сошли на нет. А уже спустя несколько недель пока еще официальная супруга певца перестала скрывать от общественности своего молодого любовника. Оказывается, бывшая спортсменка уже некоторое время состоит в отношениях с 28-летним баскетболистом клуба «Химки» Андреем Зубковым.Вместе с новым партнером 34-летняя Марина Григорьева-Апполонова отправилась в тур по США, где влюбленные успели поколесить по одному из парков Калифорнии и погулять по Тайм сквер. Фото с романтического путешествия Зубков опубликовал в своем Instagram, подписав его хэштегом #иньян и назвав свою половину черной частью круга, а себя – белой.