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Супруга Андрея Григорьева-Апполонова Марина перестала скрывать молодого любовника

Супруга Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать молодого любовника от общественности. 34-летняя жена певца отправилась с новым возлюбленным в путешествие по США.

Андрей Григорьев-Апполонов был счастлив в браке с Мариной Банковой (девичья фамилия спортсменки) на протяжении 16 лет. Пара стала родителями двоих сыновей Ивана и Артемия, а официально оформила отношения только перед появлением на свет второго наследника. Однако ни изменившийся статус, ни наличие детей не смогли спасти супругов от охлаждения чувств.

Еще в начале этого месяца участник группы «Иванушки» признался журналистам, что его брак потерпел фиаско, так как в последние году чувства между мужем и женой почти сошли на нет. А уже спустя несколько недель пока еще официальная супруга певца перестала скрывать от общественности своего молодого любовника. Оказывается, бывшая спортсменка уже некоторое время состоит в отношениях с 28-летним баскетболистом клуба «Химки» Андреем Зубковым.

Вместе с новым партнером 34-летняя Марина Григорьева-Апполонова отправилась в тур по США, где влюбленные успели поколесить по одному из парков Калифорнии и погулять по Тайм сквер. Фото с романтического путешествия Зубков опубликовал в своем Instagram, подписав его хэштегом #иньян и назвав свою половину черной частью круга, а себя – белой.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 14:36

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