Украина продавала Мьянме ЗРПК «Тунгуска» всего за 1 тысячу долларов





ЗПРК «Тунгуска» является достаточно современной системой, способной выполнять множество боевых задач и хорошо зарекомендовавшей себя в прошлом. Всего на вооружении ВСУ находится около 70 подобных машин, поэтому продажа любой из них уже начинает вызывать вопросы. Их количество увеличивается, когда становится известна, что сумма сделки чисто символическая – 1 тысяча долларов. Украинская сторона отправила комплекс покупателю в Мьянму в июне 2019 года.В настоящий момент непонятно, какую выгоду преследовала компания «Спецтехноэкспорт», ведь полученная ими сумма ни в какой мере не отражает реальной стоимость ЗРПК «Тунгуска». Можно предположить, что таким образом Украина пытается наладить потенциальные контакты с местными военными, имеющими проблемы с вооружением собственной армии. Вполне возможно, что Киев собирается начать поставки оружия в эту страну, ведь Мьянма до сих пор не может наладить производство БТР-4 и легкого танка «Гвоздика».При этом стоит напомнить, что средства ПВО в Украине находятся в дефиците. В последние годы Киеву даже пришлось вернуть на службу старые зенитные самоходные установки ЗСУ-23-4 «Шилка».