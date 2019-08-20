Президент Финляндии Ниинисте обсудит с Путиным протесты в Москве





Как отметил финский политолог Йохан Бекман, Финляндия готова предложить технологии для очищения окружающей среды от токсичных отходов. В связи с предположениями эксперта, Владимир Путин и Саули Ниинисте обсудят вопросы экологии и проблемы с отходами в стране, принимая во внимание ситуацию с полигоном “Красный Бор”. Согласно заявлению Минприроды РФ, представляющий опасность полигон будет ликвидирован к 2024 году.В разговоре может быть затронута тема массовых протестов в Москве, а также отношения с Украиной. Как известно, глава Финляндии в сентябре встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским. Интересными были названы темы виз, мировых тенденций и геополитики.