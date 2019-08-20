Названы зарубежные звезды, любящие Россию





Актер Киану Ривз добился популярности во многих странах и Россия не стала исключением. В 2017 году артист снимался в фильме “Сибирь”, во время чего узнал Санкт-Петербург, пробовал национальные блюда и часто общался с фанатами. Уругвайская певица Наталия Орейро пользуется известностью на просторах России еще со времен выхода сериала “Дикий ангел”. Звезда в современности выступает перед российскими поклонниками и даже выучила некоторые слова на русском языке.Бабушка Леонардо Ди Каприо русская, поэтому часто актер отзывается о стране положительно. В 2010 году состоялась встреча американского актера с Владимиром Путиным.