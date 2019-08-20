Украинскую группу Anna Maria критикуют за участие в “Новой Волне-2019”

Стало известно, что сестры Анна и Мария Опанасюк, которые поют в группе Anna Maria, решили стать участницами конкурса “Новая Волна” от Украины, а проходит событие в 2019 году на территории РФ. Пользователи назвали такое решение поддержкой “страны-агрессора”, затравив исполнительниц, а некоторые предложили солисткам не возвращаться в Киев после участия в конкурсе. В комментариях в Instagram один из подписчиков выразил мнение, что Украина не участвует в конкурсах, проводящихся Россией, предложив певицам представлять лично себя.Как известно, первая критика в адрес Анны и Марии Опанасюк появилась после того, как сестры отказались признавать войну между Россией и Украиной и аннексию Крыма.