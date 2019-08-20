Врачи рассказали, из-за чего может болеть сердце





[b]Эксперты поделились результатами многочисленных исследований, в ходе которых определили, из-за чего возникает боль в области сердца. Специалисты выявили основные признаки, которые помогают понять причины поражения органа.Ученые подчеркнули, что боль, поступающая из левой части тела, может локализоваться совершенно в другом месте. При этом происходит поражение других участков организма, однако болевые ощущения остаются в груди. Дискомфорт чувствуется и при искривлении позвоночника, так как возможно произошло ущемление нервного окончания. При грыже в районе грудного отдела или нездоровом желудке, как правило, ощущается ноющая или острая боль. Вздутие кишечника ведет к замедлению биохимических процессов, следовательно, к физическому давлению на сердце.Данная проблема может возникнуть из-за стрессовой или депрессивной ситуации, вследствие которой происходит напряжение мышц. У больных с невротическим расстройством часто наблюдаются подобные приступы, которые периодически повторяются в течение определенного промежутка времени.Следует отметить, что при первых симптомах заболевания, необходимо проконсультироваться с кардиологом или кардиохирургом, так как только медицинское обследование может точно проанализировать выявленные признаки.