Выписанный из больницы Армен Джигарханян вернется в театр в конце августа





У актёра имеются проблемы с сердцем, ведь два года назад, после тяжелого развода с Виталиной Цымбалюк-Романовской, он пережил инфаркт. Друг Джигарханяна Артур Сомогонян утверждает, что актер находился в больнице в целях профилактики. Сам Армен Борисович возмущен слухами о его срочной госпитализации, проведении операционных вмешательств, а также о предстоящих похоронах. Медики назначили актёру профилактические осмотры, отпустив его домой и дав разрешение вернуться в театр.