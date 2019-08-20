Эксперты рассказали, почему анализ на онкомаркеры не всегда помогает определить рак





При анализе онкомаркеров медики выявляют особые белки, которые могут указывать на наличие новообразований. Таким образом врачи отслеживают опасные для здоровья изменения в организме. На данный момент известно о 200 онкомаркерах, но лишь 10 из них рекомендуются для диагностики и лечения болезни по версии ВОЗ. Отмечается, что наличие отклонений во взятой на анализ крови может указывать не только на рак, но и на другие не менее опасные проблемы со здоровьем.От определения вида отклонения зависит метод лечения пациента. Главными преимуществами онкомаркеров является их доступность и простота. Однако врачи не могут поставить точный диагноз исключительно по данному анализу.