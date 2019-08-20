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В США сорвали сроки строительства подлодок-конкурентов для российских «Ясеней»

В США сорвали сроки строительства подлодок «Вирджиния» Block V, которые должны были стать конкурентами для российских «Ясеней». Причиной стали технологические проблемы и срыв подписания договоров.
В США сорвали сроки строительства подлодок-конкурентов для российских «Ясеней»

Такую информацию опубликовало издание The Defense News. Согласно данным СМИ, первые поставки подлодок класса «Вирджиния» Block V откладываются минимум на несколько месяцев. Срыв сроков строительства этих боевых машин непременно скажется на другом важном проекте ВМС США – ультрасовременной и бесшумной субмарине «Колумбия», которая должна была стать конкурентом российским «Бореям».

Сообщается, что контракт на поставку подлодок «Вирджиния» Block V планировали подписать еще в апреле 2019 года, но этого не сделано до сих пор. Сторонами этой договоренности выступают ВМС США и две крупные судостроительные компании – General Dynamics Electric Boat и Huntington Ingalls Newport News. Причины срыва сроков не сообщается, однако отмечено, что дальнейшую судьбу этих подлодок будет решать Конгресс во время принятия бюджета на 2020 год. Американские военные волнуются, что эта ситуация задержит реализацию другого важного проекта – «Колумбии», а ведь первую боевую машину этого класса им должны передать уже в 2021-м.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:11

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