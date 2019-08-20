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Врачи назвали симптомы, требующие незамедлительного вызова скорой помощи

Врачи назвали симптомы, требующие незамедлительного вызова скорой помощи. Завотделения экстренной скорой медицинской помощи имени А.С. Пучкова Алексей Безымянный рассказал, при каких симптомах лучше обращаться к участковому врачу.

Эксперт утверждает, что чаще всего на станцию неотложки поступают вызовы по причине высокой температуры тела. «Если градусник показывает не более 38C, обращаться следует к участковому врачу в поликлинике. Врачи «скорой помощи» не имеют права назначать лечение или выдавать рецепты», - поясняет Безымянный, добавив, что бригаду нужно вызывать при более высокой температуре и обострениях. Он также подчеркнул, что многие люди не придают особого значения серьезным симптомам, сигнализирующих об опасных заболеваниях. В их число входит острая боль в грудной клетке, одышка, невнятная речь и потеря чувствительности лица.

«Обычно при обильном кровотечении, нарушении сердечного ритма или потере сознания люди испытывают страх и растерянность, сразу вызывают скорую помощь себе или близкому. Всё правильно, но вот тошноту или рвоту пытаются лечить самостоятельно, а это может привести к плохим последствиям », — добавил врач.

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Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 13:00

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