Врачи назвали симптомы, требующие незамедлительного вызова скорой помощи

«Обычно при обильном кровотечении, нарушении сердечного ритма или потере сознания люди испытывают страх и растерянность, сразу вызывают скорую помощь себе или близкому. Всё правильно, но вот тошноту или рвоту пытаются лечить самостоятельно, а это может привести к плохим последствиям », — добавил врач.





Эксперт утверждает, что чаще всего на станцию неотложки поступают вызовы по причине высокой температуры тела. «Если градусник показывает не более 38C, обращаться следует к участковому врачу в поликлинике. Врачи «скорой помощи» не имеют права назначать лечение или выдавать рецепты», - поясняет Безымянный, добавив, что бригаду нужно вызывать при более высокой температуре и обострениях. Он также подчеркнул, что многие люди не придают особого значения серьезным симптомам, сигнализирующих об опасных заболеваниях. В их число входит острая боль в грудной клетке, одышка, невнятная речь и потеря чувствительности лица.