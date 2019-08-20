Названы польза и вред стручковой фасоли





Спаржу не рекомендуют есть людям, которые страдают от недостатка минеральных веществ, потому что она содержит фитиновую кислоту, препятствующую усвоению питательных веществ. Стоит отметить, что некоторым больным с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, принимающим лекарства для разжижения крови, также стоит воздержаться от потребления фасоли из-за наличия в ней витамина К. Однако преимуществ у рассматриваемого продукта, по мнению ученых, больше. Этот овощ укрепляет суставы и кости, нормализует биохимические процессы и улучшает усвоение кальция.Кроме того, флавоноиды, содержащиеся в спарже, помогают снять воспаления и снижают уровень артериального давления. Клетчатка, омега-3 жиров, высокое содержание белка и антиоксидантов способствует похудению и омоложению тела. Следует отметить, что при проблемах со здоровьем либо аллергии необходимо немедленно обратиться к врачу для консультации.