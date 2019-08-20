Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов платит алименты в 20 раз меньше, чем Денис Глушаков

«Нам все равно, по чьей вине образовалась задолженность. Если Тарасов хочет наказать клуб, то пусть этим вопросом занимаются его адвокаты», - подчеркнул Жорин.

«Дочка у Дмитрия уже взрослая: она хочет красиво одеваться, куда-то ходить, вкусно обедать», - подметил Жорин.

Бывший муж звезды «Дома-2» Ольги Бузовой – 32-летний спортсмен и экс-игрок ФК «Локомотив» Дмитрий Тарасов платит алименты в 20 раз меньше, чем его коллега Денис Глушаков. Об этом рассказал юрист первой жены футболиста Оксаны Пономаренко – Сергей Жорин.Считанные часы назад в Сети появилось свежее интервью с Сергеем Жорином, в котором он объяснил, кто в действительности причастный к тому, что Дмитрий Тарасов задолжал своей бывшей жене Оксане Пономаренко 7 миллионов рублей. Как утверждает юрист, в сложившейся ситуации виноват ФК «Локомотив» и бухгалтерия клуба.Правда, вина Тарасова тоже имеется, ведь когда Пономаренко позвонила ему, чтобы решить вопрос с задолженностью, спортсмен вместо того, чтобы мирно поговорить с бывшей женой, решил подать в суд. Дмитрию захотелось снизить размер алиментов и устранить возникнувший долг.Не упустил возможности адвокат Пономаренко и указать на то, что Тарасов некрасиво ведет себя в отношении бывшей жены, заявляя, что она якобы не работает и живет на его деньги. Жорин отметил, что Оксана зарабатывает чуть больше 200 тысяч в месяц, чего ей вполне хватает, а вот Дмитрий перечисляет старшей дочери в 20 раз меньше алиментов, чем его коллега Денис Глушаков, пишет Teleprogramma.pro.