Апина показала глубокое декольте в честь грядущего юбилея

Заслуженной артистке России Алене Апиной 23 августа исполняется 55 лет. О грядущем юбилее певица лично оповестила своих фанатов, опубликовав соответствующий пост на странице в Instagram. Звезда продемонстрировала фолловерам фото, которое сделала в мае этого года ее коллега Наташа Галич, а также написала к нему содержательный комментарий о возрасте и любви к жизни.На снимке Апина позирует в откровенном темно-синем наряде с глубоким декольте, демонстрируя хорошую физическую форму и фигуру, которой бы позавидовали многие двадцатилетние. Лицо певицы частично скрыто небрежно ниспадающими локонами, однако контраст ее светлой кожи с фоном изображения делает само изображение и внешность звезды очень яркой.В комментарии к фото Апина заметила, что 55 лет - это не приговор для нее, поэтому знаменитость не собирается искусственно создавать ажиотаж вокруг своей персоны, бегая по концертам и телешоу. Популярная певица наслаждается тем, что сейчас происходит в ее жизни: начиная от воспитания дочери-студентки и заканчивая тем, что видит в зеркале. Артистка гордится своим умением принимать возраст как данность и считает лучшим подарком теплые слова, которые ее поклонники напишут в честь юбилея своей любимой исполнительницы.