Сергея Жигунова обвинили в мошенничестве после отказа выплачивать гонорары актерам

На данный момент 56-летний Сергей Жигунов задействован в большей степени как продюсер. Однако в 2016 году он доказал признания банкротства, а сотрудники, работающие с артистом, обвинили его в мошенничестве. После выхода сериала “Динозавр” в 2018 году выяснилось, что почти все участники съемок остались без гонораров, а также не имели копии трудового договора. В связи с этим их правоту оказалось непросто доказать в суде. Как передает слова актера Кирилла Захарова издание StarHit, он пытался выждать Жигунова в подъезде, но тот скрывался, а потом заплатил за его работу. Артист отметил, что исполнители главных ролей получили гонорары, а исполнители эпизодов остались без денег, как и осветители с гримерами.Компания “Синелекс” пытается доказать виновность Жигунова в суде, пока тот будет добиваться статуса банкрота. Такие меры необходимы для дальнейшей задержки оплаты труда по проекту, как отметили эксперты.