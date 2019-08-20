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Жириновский дал Украине 48 часов на снятие водной блокады Крыма

Владимир Жириновский предъявил Украине ультиматум относительно снятия водной блокады Крыма. Лидер ЛДПР дал Киеву 48 часов на решение этой проблемы, иначе Россия перекроет реку Днепр, берущую свое начало на территории РФ.

Именно таким образом Владимир Жириновский предлагает Москве бороться с водной блокадой Крыма со стороны Украины. Политик назвал поведение Киева недопустимым и отметил, что Россия может предпринять симметричные действия – перекрыть реку Днепр, снабжающую водой всю центральную часть страны. Все дело в том, что она берет свое начало на территории России.

Владимир Жириновский дал Украине 48 часов на снятие водной блокады Крыма. Лидер партии ЛДПР считает, что именно таким образом Россия должна отстаивать свои интересы и права собственных граждан, проживающих на полуострове. Если Киев не готов договариваться относительно поставок воды в Крым, то тогда Москва может «засушить всю Украину».

Также политик затронул тему притеснения русского языка во всем мире. Депутат Госдумы уверен в том, что Россия должна активно защищать права людей в других странах и не оставлять незамеченным проявления подобного неуважения к себе. Не обошел он сторон и вопрос Донбасса. По мнению лидера ЛДПР, руководство РФ действует в этом направлении недостаточно жестко, из-за чего у Украины появляется большое пространство для маневра.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:14

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