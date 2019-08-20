Звезда «Голодных игр» Сэм Клафлин заявил о разводе с Лорой Хэддок





Сэм Клафлин и Лора Хэддок познакомились в 2011 году на кастинге картины "7 дней и ночей с Мэрилин", а сам актёр признавался, что это была любовь с первого взгляда. Через два года пара поженилась, в 2015 родился сын Пип, а в прошлом году у семейства появилась дочь Марго. Таблоиды не раз называли их союз одним из образцовых в Голливуде. Но вчера в Stories Instagram у обоих актёров появились публикации, сообщающие о разводе. Знаменитости отметили, что останутся друзьями, ведь испытывают друг к другу большое уважение, а также подчеркнули, что воспитывать детей они будут вместе и не собираются давать комментарии изданиям.Клафлин и Хэддок решили сразу рассказать об этом общественности, чтобы не побуждать жёлтую прессу писать сплетни, однако рассказывать о причине развода они не стали.