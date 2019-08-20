Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина провела выходные с детьми в зоопарке

«Выходные с мамой – это бесценно. Какой восторг у нас, в зоопарк завезли панду», - подчеркнула коллега Ольги Бузовой в личном микроблоге.

Не секрет, что Ксения Бородина является достаточно заботливой мамой. Правда, опеку звезды «Дома-2» сложно назвать назойливой. Об этом известно всем ее фанатам и подписчикам в соцсети Instagram. Время от времени Бородина признается, что уже распланировала будущее своих дочерей, однако на сегодняшний день ей важно дать хорошее образование девочкам. Для этого Ксении приходится очень много работать, а иногда даже соглашаться на съемки в выходные дни.Несколько часов назад Бородина опубликовала у себя на страничке в Instagram свежую фотографию, на которой запечатлен ее минувший уик-энд. Оказалось, что на выходных Ксения в компании дочерей побывала в столичном зоопарке, что вызвало у нее и у девочек полнейший восторг.Бородина отметила, что до сих пор помнит, как расстроилась в зоопарке в Берлине, когда ее наследницы так хотели увидеть панду, а та все время спала и никак себя не проявляла.Вот только не все фолловеры разделили радость Бородиной. И если одни подписчики порадовались за Ксению, что ей удалось провести выходные с дочерьми, то другие высказали свое возмущение относительно зоопарков, указав на то, что животные мучаются в клетках.