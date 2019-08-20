Петр Кислов назвал свою любовь к Екатерине Вилковой "юношеским импульсом"

Звезда «Закрытой школы» Петр Кислов поделился с поклонниками историей о своей студенческой влюбленности. По словам актера, он с первого взгляда был покорен девушкой, которую встретил на вступительных экзаменах в МХАТ. Этой счастливицей оказалась Екатерина Вилкова.Кислов признался, что ему было сложно скрывать свои чувстве, и поэтому все вокруг, включая Вилкову, знали о его переживаниях. Однако сама актриса далеко не сразу обратила внимание на ухажера и рассмотрела в нем потенциал. Спустя некоторое время роман между молодыми людьми все-таки завязался, но продлился совсем недолго.Как утверждает Петр Кислов, чувства, которые так стремительно возникли, исчезли с такой же скоростью. Артист осознал, что его любовь была выдумкой и юношеским импульсом, о чем поспешил сообщить Екатерине Кисловой. Та же с энтузиазмом приняла предложение расстаться, так как сама не испытывала сильной симпатии к коллеге по сцене.