Стильный образ Аллы Пугачевой в красном платье покорил поклонников

На фан-странице звезды появилось сразу несколько фотографий Пугачевой в одном образе: красном платье и черном пиджаке, дополненном бусами и шляпкой. По мнению публики, очки и массивные кольца делают внешний вид звезды более интересным. На одном из кадре звезда запечатлена идущей в толпе, далее последовал снимок из кафе, где Примадонна ела мороженое. В подписи к снимкам прикрепили стихи Виты Алексеевой, а поклонники заметили, что строчки точно описывают Пугачеву.В комментариях фолловеры признались, что их во многом вдохновляет Пугачева, а также пожелали кумиру здоровья. Юзеры назвали звезду эталоном и богиней, высоко оценив ее стиль.