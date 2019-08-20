Стильный образ Аллы Пугачевой в красном платье покорил поклонников
Поклонники Аллы Пугачевой вдохновились образом певицы в красном платье. Новые кадры знаменитости появились на фанатской странице в Instagram.
На фан-странице звезды появилось сразу несколько фотографий Пугачевой в одном образе: красном платье и черном пиджаке, дополненном бусами и шляпкой. По мнению публики, очки и массивные кольца делают внешний вид звезды более интересным. На одном из кадре звезда запечатлена идущей в толпе, далее последовал снимок из кафе, где Примадонна ела мороженое. В подписи к снимкам прикрепили стихи Виты Алексеевой, а поклонники заметили, что строчки точно описывают Пугачеву.
В комментариях фолловеры признались, что их во многом вдохновляет Пугачева, а также пожелали кумиру здоровья. Юзеры назвали звезду эталоном и богиней, высоко оценив ее стиль.
На фан-странице звезды появилось сразу несколько фотографий Пугачевой в одном образе: красном платье и черном пиджаке, дополненном бусами и шляпкой. По мнению публики, очки и массивные кольца делают внешний вид звезды более интересным. На одном из кадре звезда запечатлена идущей в толпе, далее последовал снимок из кафе, где Примадонна ела мороженое. В подписи к снимкам прикрепили стихи Виты Алексеевой, а поклонники заметили, что строчки точно описывают Пугачеву.
В комментариях фолловеры признались, что их во многом вдохновляет Пугачева, а также пожелали кумиру здоровья. Юзеры назвали звезду эталоном и богиней, высоко оценив ее стиль.