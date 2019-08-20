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Новый клип Ольги Бузовой на песню «Лайкер» менее чем за сутки набрал полтора миллиона просмотров

Новая видеоработа поющей телеведущей Ольги Бузовой на композицию «Лайкер» менее чем за сутки набрала полтора миллиона просмотров. Такой радостью 33-летняя артистка поспешила поделиться с поклонниками в личном микроблоге.
Новый клип Ольги Бузовой на песню «Лайкер» менее чем за сутки набрал полтора миллиона просмотров

Вчера, 19 августа, Ольга Бузова официально презентовала фанатам свой новый видеоклип на песню «Лайкер». Нужно сказать, что пользователи Сети тут же обратили внимание на тематику работы, где драматургия тесно переплеталась со злостью и яростью.

Сама Бузова не единожды отмечала, что очень переживает на тему того, как публика встретит ее новый клип. И как оказалось, очень даже напрасно. А все потому, что работа Ольги большинству понравилась. Считанные часы назад Бузова опубликовала у себя на страничке в Instagram свежий пост, в котором призналась, что сегодня проснулась неимоверно счастливой.

«1 место в трендах YouTube. Мои хорошие! Мои люди! Я проснулась такой счастливой», - написала ведущая «Дома-2» в личном микроблоге.

Бузова подметила, что несмотря на то, что на данный момент находится за тысячи километров от России, она все равно чувствует любовь и поддержку своих поклонников, ведь только благодаря им менее чем за сутки клип на песню «Лайкер» посмотрели больше полтора миллиона раз.

Правда, в комментариях под свежей публикацией Бузовой мнения по поводу ее новой работы разделились. И если одни вовсю продолжают хвалить Ольгу и восхищаться ее талантом, то другие, наоборот, поспешили выразить недовольство по поводу преизбытка насилия в ролике, который сложно назвать мотивирующим.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:21

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