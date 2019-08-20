Supreme представил фирменный кнопочный телефон Burner Phone





Новинка имеет 2,4-дюймовый экран, поддерживает 3G-данные, встроена VGA-камера, имеется 128 МБ оперативной памяти с дополнительной поддержкой microSD на 16 ГБ. На Burner Phone установлен достаточной скромный ценник – 20 долларов, ведь обычно товары американского бренда продаются по завышенной цене. Разработка проводилась на базе существующей модели Zoey 2.4, а для покупателей телефон будет доступен в черной и красной цветовой гамме.Это не первый случай, когда Supreme выпускает технику. Компания несколько раз сотрудничала с Mophie, выпускающей чехлы-аккумуляторы. Удивительно, но они продавались по достаточно низким ценам и были раскуплены в считанные часы. В компании уверяют в необходимости телефона, который сможет держать заряд на протяжении выходных, а его потеря или разбитый экран не принесёт существенных проблем пользователю.