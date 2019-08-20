Валерия о старте шоу "Голос 60+": "Первый день притирки наставников прошёл на "отлично"

Как известно, наставниками в шоу “Голос 60+” стали Пелагея, Михаил Боярский, Лев Лещенко и Валерия. Последняя показала новые фото со съемок в своем Instagram-аккаунте, отметив, что уже взяла в свою команду первых участников. Накануне состоялся первый съемочный день, который для певицы прошел на “отлично”. В команде Валерии оказались “бриллианты”, по словам самой звезды, и фантастические музыканты, поэтому Валерия пообещала яркое и незабываемое шоу.В комментариях своими впечатлениями поделились также те, кто присутствовал в качестве зрителя, отметив, что Валерия была великолепна. Фолловеры заявили, что певице идет кресло наставника, а также публика похвалила выбранный артисткой образ.