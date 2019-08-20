Новый избранник Ксении Собчак Константин Богомолов отказался комментировать слухи о скорой свадьбе

«Хочется верить, когда-нибудь мы сможем нормально общаться», - подметил режиссер.

«Она и так слишком на виду», - добавил новый мужчина экс-ведущей «Дома-2».





Не секрет, что о романе Константина Богомолова и Ксении Собчак начали говорить еще в прошлом году. Кульминацией стала информация о том, что муж звезды «Дома-2» - 46-летний актер и режиссер Максим Виторган, устав от сплетен, решил вывести своего коллегу на откровенный разговор, после чего ударил его по лицу.До сих пор Богомолов упоминает о потасовке с Виторганом весьма туманно и иронично. Так, к примеру, в свежем интервью Константин указал на то, что ему искренне понятна боль бывшего мужа Собчак.Не упустили репортеры и возможности спросить у Богомолова по поводу сообщений о том, что уже в следующем месяце они с Собчак намереваются сыграть свадьбу. Правда, Константин отказался как-либо комментировать эти слухи. Новый избранник Ксении лишь указал на то, что старается не обсуждать личную жизнь и хочет, чтобы так продолжалось и дальше.При этом Богомолов дал понять, что не планирует держать в тайне отношения с Собчак, поэтому будет и дальше выкладывать у себя на страничке в Instagram совместные публикации с ней, пишут «Дни.ру».