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Кедми рассказал о личных встречах с Путиным и назвал его главные качества

Ветеран израильских спецслужб Яков Кедми рассказал о своих личных встречах с Владимиром Путиным. Бывший военный назвал главные качества президента России и отметил, что их первое знакомство состоялось в 1996 году.
Кедми рассказал о личных встречах с Путиным и назвал его главные качества

Яков Кедми занимал должность руководителя спецслужбы «Натив» с 1992 по 1999 год. Во время своей службы ему удалось несколько раз встречаться с Владимиром Путиным. Первый раз это случилось в 1996 году. Бывший военный отметил себе, что у нынешнего главы России нет никаких предрассудков, включая еврейский вопрос. Ветеран спецслужб считает, что глава РФ имеет особое отношение к двум странам – Израилю и Германии. Он готов идти им навстречу во многих вопросах, но не будет делать этого бездумно и постоянно.

Среди главных качества Владимира Путина Яков Кедми выделил умение работать с людьми. Бывший служащий израильских спецслужб отметил, что не каждый разведчик обладает такими навыками. При этом нынешний глава РФ мог не только выстроить эффективную коммуникацию, но умел правильно оценивать других людей, понимать их настоящую мотивацию.

Также Владимир Путин всегда готов поддерживать нормальные человеческие отношения с руководителями других государств, какая бы ситуация не складывалась между ними и Россией. Подобная черта позволяет ему всегда придерживаться конструктивного русла.

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Политика
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:11

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