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В сентябре стартуют продажи "умных" очков от Huawei и Gentle Monster

Компания Huawei совместно с Gentle Monster поставит на производство первые "умные" очки. Согласно анонсу, новинка поступит в продажу с 6 сентября.
В сентябре стартуют продажи "умных" очков от Huawei и Gentle Monster

Анонс первый "умных" очков от компании Huawei состоялся на презентации флагманов Huawei P30 и P30 Pro весной 2019 года. Созданием новинки занимались эксперты компании совместно с южнокорейской Gentle Monster. Изначально планировалось выпустить гаджет в середине лета, однако сроки сдвинулись до 6 сентября. В этот день новинка появится в магазинах Китая. Согласно словам директора потребительского подразделения Huawei Ричарда Ю, гаджет будет сочетать в себе последние модные явления и технологии. "Умные" очки от Huawei помогут пользователям вести беседу через сопряженный смартфон и гарнитуру. На них нет камеры или кнопок, а для ответа на звонок нужно нажать на дужку.

Очки содержат антенну, зарядный модуль, микрофоны и чипсет. Также аппарат оснащен динамиками, а для запуска голосового помощника следует постучать по дужке.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:02

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