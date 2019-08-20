В сентябре стартуют продажи "умных" очков от Huawei и Gentle Monster





Анонс первый "умных" очков от компании Huawei состоялся на презентации флагманов Huawei P30 и P30 Pro весной 2019 года. Созданием новинки занимались эксперты компании совместно с южнокорейской Gentle Monster. Изначально планировалось выпустить гаджет в середине лета, однако сроки сдвинулись до 6 сентября. В этот день новинка появится в магазинах Китая. Согласно словам директора потребительского подразделения Huawei Ричарда Ю, гаджет будет сочетать в себе последние модные явления и технологии. "Умные" очки от Huawei помогут пользователям вести беседу через сопряженный смартфон и гарнитуру. На них нет камеры или кнопок, а для ответа на звонок нужно нажать на дужку.Очки содержат антенну, зарядный модуль, микрофоны и чипсет. Также аппарат оснащен динамиками, а для запуска голосового помощника следует постучать по дужке.