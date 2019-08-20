"Волочкова плачет": Лобода показала шпагат на отдыхе в Турции

Светлана Лобода проводит последний месяц лета в Анталии вместе с двумя дочками Евангелиной и Тильдой. Даже имея очень насыщенный концертный график, певица всегда умудряется находить время для семьи, но полностью не расслабляется даже на отдыхе, активно занимаясь спортом и делая растяжку.В одной из последних публикаций Лобода показала, как проходит ее подготовка к предстоящему концерту. В преддверье выступления в пятизвездочном отеле Rixos Sungate, что в Турции, звезда продемонстрировала подписчикам своего Instagram фото, на котором запечатлен продольный шпагат в ее исполнении.Первой, кто прокомментировал снимок, высказав свое мнение о шикарной форме и подтянутой фигуре Светланы Лободы, стала украинская гимнастка Лилия Подкопаева. Кроме нее, растяжку звезды также оценили многочисленные фанаты певицы. Они сравнили бывшую участницу группы «ВИА Гра» с известной балериной, чьи шпагаты недавно были внесены в Книгу рекордов Гиннесса. Поклонники Лободы отметили, что в данном случае «Волочкова плачет», так как популярная исполнительница справилась с упражнением намного лучше нее.