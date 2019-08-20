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На проекте «Дом-2» обсуждают «измену» Иосифа Оганесяна Саше Черно

На телестройке «Дом-2» обсуждают очередную «измену» Иосифа Оганесяна Александре Черно. Поговаривают, что танцор ухитрился покинуть мальчишник Алексея Купина на целых 3 часа раньше.
На проекте «Дом-2» обсуждают «измену» Иосифа Оганесяна Саше Черно

Хотя вчерашний день и был посвящен новообразовавшейся семье Алексея Купина и Майи Донцовой, Саше Черно и Иосифу Оганесяну удалось привлечь к своей паре внимание. А все из-за ревности скандальной брюнетки, которая опять подозревает своего возлюбленного в предательстве.

Дело в том, что Купин насмешливо сообщил в Периметре, что во время его мальчишника Оганесян и Ромашов неожиданно исчезли на целых 3 часа. Чем парни занимались, Леша точно не знает, но предполагает, что Иосиф изливал Жене все свои обиды на Черно.

Нужно сказать, что сама Черно уже не единожды поднимала тему того, что ей не нравится дружба Оганесяна и Ромашова, ведь Иосиф зачастую ставит Женю на первое место, а ей достается второе. Более того, проблема парочки в том, что танцор не может обо всем говорить со своей пассией.

Стоит отметить, что в свое время Черно даже ревновала Оганесяна к Лизе Триандафилиди, которой Иосиф рассказывал все свои переживания и обиды на Сашу. Несмотря на то, что некоторые телезрители «Дома-2» пытаются поддержать брюнетку, большинство считает, что девушка сошла с ума, если уже начала ревновать своего избранника к мужчинам.

К слову, за все годы своего пребывания на реалити-шоу «Дом-2» Оганесян пытался абсолютно по-разному общаться с коллективом, пытаясь разглядеть в ком-то из них своего хорошего приятеля, однако Черно никогда не нравился выбор мужа.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:40

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