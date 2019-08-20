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Елизавета Боярская опубликовала трогательный снимок сыновей

Елизавета Боярская опубликовала трогательный снимок сыновей. Актриса запечатлела их на прогулке вдоль реки, сожалея об окончании лета.
Елизавета Боярская опубликовала трогательный снимок сыновей

На странице в Instagram актрисы часто появляются фотографии со спектаклей или съёмок фильмов, чуть реже фото с супругом, но найти публикации с её детьми практически невозможно. Звездная пара скрывает их от посторонних глаз, защищая конфиденциальность. Старшему сыну Андрею уже исполнилось 7 лет, а в прошлом году Боярская родила еще одного наследника Григория. Лицо последнего до сих пор не показали, а как выглядит первенец семейства, стало известно только спустя четыре года. Актриса опубликовала новый трогательный снимок сыновей, стоящих на берегу реки. Россияне на протяжении лета сокрушались по поводу погоды, а Елизавета Боярская уже поспешила напомнить об окончании тёплой поры.

«Последние денёчки лета. Как оно всегда фантастически быстро пролетает», - написала она.

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Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 10:34

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