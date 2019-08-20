Елизавета Боярская опубликовала трогательный снимок сыновей

«Последние денёчки лета. Как оно всегда фантастически быстро пролетает», - написала она.

На странице в Instagram актрисы часто появляются фотографии со спектаклей или съёмок фильмов, чуть реже фото с супругом, но найти публикации с её детьми практически невозможно. Звездная пара скрывает их от посторонних глаз, защищая конфиденциальность. Старшему сыну Андрею уже исполнилось 7 лет, а в прошлом году Боярская родила еще одного наследника Григория. Лицо последнего до сих пор не показали, а как выглядит первенец семейства, стало известно только спустя четыре года. Актриса опубликовала новый трогательный снимок сыновей, стоящих на берегу реки. Россияне на протяжении лета сокрушались по поводу погоды, а Елизавета Боярская уже поспешила напомнить об окончании тёплой поры.