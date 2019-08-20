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Найден способ избежать соперничества в семье за Wi-Fi

Американские ученые нашли способ, помогающий членам семьи избежать соперничества за интернет. Специалисты разработали программу для уменьшения буферизации видеопотока для снижения загруженности домашней сети Wi-Fi.
Найден способ избежать соперничества в семье за Wi-Fi

Многие современные семьи сталкиваются с данной проблемой, так как каждый человек желает использовать интернет по собственному желанию. Согласно статистике, наибольшую нагрузку на домашнюю сеть Wi-Fi оказывает просмотр видео онлайн, особенно если речь про форматы HD и Full HD. Из-за этого в семье начинается открытая борьба за домашний интернет, а это провоцирует конфликты.

Ученые из Массачусетского технологического университета нашли способ избежать данную ситуацию с Wi-Fi. Они разработали специальную программу Minevra, предназначенную для анализа видео на предмет взаимосвязи качества картинки и пропускной способности интернета. Ее использование показало, что при просмотре динамических кадров, например, спортивных мероприятий или боевиков, эта связь очень ощутима. Чем меньше пропускная способность, тем хуже качество картинки. Чего не скажешь о сериалах и фильмах: там эта связь выражена значительно слабее. В же мультфильмах она практически отсутствует, поэтому на таких видео развлечений можно «экономить».

Разработанная программа будет анализировать запись перед ее просмотрам и выдать членам семьи рекомендации по выбору качества картинки.

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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:21

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