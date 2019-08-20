Отсутствие макияжа выдало наличие у Ким Кардашьян прыщей и жирного блеска

В свои 38 лет мать четверых детей Ким Кардашьян поддерживает собственную молодость и сексуальность разнообразными способами. Помимо макияжа, поклонники часто замечают использование фотошопа на кадрах звезды в социальных сетях. Теледива одна из первых стала пользоваться контурингом, а также создала свою марку косметики, при помощи которой фанаты со всего мира подражают знаменитости. Однако накануне папарацци разоблачили Ким Кардашьян, показав миру, что под слоем макияжа скрывается жирная кожа и прыщи.Как передает Legion-media, без косметики, укладки и в спортивном костюме Ким Кардашьян была запечатлена на ужине с супругом в Санта-Монике. В социальных сетях поклонники поддержали звезду в стремлении к естественности, а другие осудили за обман на фото в Instagram.